Москва, , 13:26 — REGNUM

В Ингушетии может появиться специальный орган, который будет решать проблемы детей. О создании его заявил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе омбудсмена.

По словам Калиматова, им принято решение о создании «фонда для детей». Формат этого органа, пока не определен, но, по задумке, он должен заниматься проблемами детей.

Такой фонд очень необходим, отметила Анна Кузнецова. По ее словам, он станет подспорьем для решения проблем материального характера.

«Он необходим по ряду причин. Так, очень часто требуются гибкие способы решения возникающих проблем, ведь к детскому омбудсмену в том числе обращаются за решением материальных вопросов, когда, например, нет средств на коляску», — цитирует пресс-служба Кузнецову.

Напомним, встреча Калиматова с Кузнецовой прошла в связи с инцидентом, который случился в Ингушетии в начале июля 2019 года. Семилетняя девочка получила серьезные телесные повреждения от рук родной тети, в семье которой ребенок воспитывался. С травмами девочку доставили в Москву, в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Врио главы Ингушетии и детский омбудсмен РФ следят за ситуацией.