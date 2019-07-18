Москва, , 13:24 — REGNUM

В Москве компания получит в аренду земельные участки для строительства дороги из Марьино в Саларьево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду АО «Капстройсити» трех земельных участков площадью 10,8 га для строительства автомобильной дороги Марьино-Саларьево», — провели в пресс-службе слова вице-мэра Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, дорога войдёт в формируемый транспортный каркас Новой Москвы. Её строительство предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018−2021 годы.

Департамент городского имущества заключит с акционерным обществом договор безвозмездного пользования земельным участком для строительства автодороги в районе поселения Сосенское, между деревней Николо-Хованское, деревней Зименки, СНТ «Филатов Луг».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве до конца 2019 года заработает электроподстанция «Хованская».

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