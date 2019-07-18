Москва, , 13:10 — REGNUM

Законопроект о наделении статусом ветеранов ополченцев Дагестана Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля. Речь идет о принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики.

«Выдача указанным лицам удостоверения ветерана боевых действий единого образца, установленного Правительством РФ, осуществляется на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан», — следует из поправок.

Также дополняется перечень лиц, наделенных статусом инвалидов боевых действий. В него включаются принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны республики в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан, получивших в этой связи в установленном законодательством РФ порядке удостоверение ветерана боевых действий, являющихся инвалидами и подтвердивших в установленном законодательством РФ порядке, что инвалидность возникла вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в указанный период.

К такой категории будут отнесены 15 человек., отметили в комитете Госдумы по труду.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года. Ополченцам будет положена и материальные и нематериальная поддержка.

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