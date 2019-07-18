Москва, , 13:04 — REGNUM

Новые поправки в законодательство не позволят осуждённым за терроризм и на пожизненные сроки отбывать наказание возле дома, сообщил 18 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Правительство рассматривает поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, по которым осуждённые могут быть переведены в колонию рядом с домом или по месту проживания родственников.

«Право будет предоставлено всем заключенным, кроме тех, кто осужден к пожизненному лишению свободы, за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с терроризмом», — сказал Медведев.