Варшава, , 13:02 — REGNUM

По результатам исследования под названием «Жизнь на работе», проведённого компанией Michael Page, почти половина поляков — 48%, не расстаются со своей работой во время отпуска. Они берут с собой в отпуск служебные телефоны и компьютеры, чтобы постоянно находиться на связи со своим работодателем. Об этом сообщает «Польское радио».

Как полагает директор Michael Page Пётр Дзедзиц, польские работники, «не умеют оставить свою профессиональную жизнь во время отпуска».

Скорее всего, они не «не умеют», а просто не могут, так как 65% опрошенных заявили, что быть в постоянной связи с работой требует от них специфика их профессиональной деятельности, при этом 61% считают, что такая ситуация негативно влияет на «жизненное равновесие».

42% респондентов заявили, что чувствуют себя обязанными перед работодателем.