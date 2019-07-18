Москва, , 13:15 — REGNUM

Законопроект, направленный на защиту прав собственников и минимизацию мошеннических схем отчуждения имущества при помощи электронной подписи, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Законопроектом устанавливается, что отчуждение недвижимости на основании электронной подписи возможно только при наличии соответствующей отметки в ЕГРН. Отметка может быть проставлена только на основании личного заявления собственника объекта недвижимости (его законного представителя либо представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности) или посредством почтового отправления. При этом заявление может быть представлено как в отношении одновременно всех объектов недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН за физлицом, так и в отношении любого из них.

На Росреестр возлагается уведомлять физическое лицо-собственника объекта недвижимости о поступлении в электронной форме заявлений об отчуждении принадлежащего ему объекта недвижимости — в день поступления такого заявления.

Отметка о возможности подачи документов в электронной форме погашается на основании заявления собственника объекта недвижимости (его законного представителя либо представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности), поданного в том же порядке, что и заявление о проставлении указанной отметки, либо на основании вступившего в законную силу судебного акта.

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