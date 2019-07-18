Черкесск, , 12:56 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии пройдет Межрегиональный слет молодежи призывного и допризывного возраста. Более 230 участников из разных субъектов России, в том числе из Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, Курской и Самарской областей, совершат восхождение к местам боев за перевалы Кавказа, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

Во время слета будет совершено восхождение в район перевала Наур. В 1943 году здесь держали оборону от немецко-фашистских захватчиков бойцы 9-й роты 3-го батальона 810 стрелкового полка. В память о тех событиях будет заложена капсула с землей из захоронения защитников перевалов Кавказа.

Еще одним важным мероприятием слета призывников и допризывной молодежи станет марш-бросок из поселка Архыз к мемориальному комплексу защитникам перевалов Кавказа на Софийской поляне, где будет установлена памятная доска.

Мероприятие пройдет с 27 по 31 июля. Местом его проведения станет поселок Архыз в Зеленчукском районе. Инициатором слета являются министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР и региональная молодежная общественная организация «Сводный поисковый отряд «Подвиг» регионального отделения «Поисковое движение России».

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прошел мотопробег, посвященный памяти защитников перевалов Кавказа. Возглавил колонну, которая следовала из Кисловодска через Карачаевск в Теберду, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников. В мотопробеге приняли участие также глава Ставропольского края Владимир Владимиров, врио руководителя Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.