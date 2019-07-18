Москва, , 12:55 — REGNUM

Правительство РФ выделит до 14,1 млрд рублей на строительство жилья в Иркутской области, сообщил 18 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Глава правительства рассказал о принимаемом решении выделить из резервного фонда сумму для решения жилищных вопрос в регионе до 14,1 млрд рублей. При этом сумма может измениться в меньшую или большую сторону от планов по строительству.

«Сделать это нужно максимально быстро, разумеется, не в ущерб качеству строительных работ», — сказал Медведев. Он обратил внимание на сибирскую погоду и раннее наступление зимы.

Премьер-министр уточнил, что деньги пойдут на приобретение жилья, поведение ремонта и строительство новых объектов.