18 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Жители подмосковных городов далеко не всегда в восторге от того, во что превращаются некогда зелёные, просторные и спокойные их родные места. От повсеместной и, порой бездумной, застройки страдает не только коренное население, но и жители новостроек, оказавшиеся запертыми в бетонных коробках на территориях без лесопарковых зон и должной инфраструктуры.

Александра Шилова, , 15:31 — REGNUM

На сегодняшний день, по данным Мособлстата, плотность населения в Москве составляет около 5 тысяч человек на 1 км². Москвичи часто жалуются на плохую экологию, дорожные пробки и недостаток бесплатных парковочных мест. Сложно представить, но в некоторых подмосковных городах дела обстоят ещё хуже. Специально для читателей мы подготовили список областных городов, в которых плотность населения на 1 км² превышает московские показатели.

Подмосковная застройка © ИА Красная Весна

Жилая застройка. Люберцы Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Люберцы

Люберцы являются несомненным лидером в плотности населения. На площади 12,9 км² здесь проживает примерно 203 тысячи человек. Это почти 16 тысяч человек на 1 км². Местные жители жалуются на большое количество машин и нескончаемые пробки.

«Люберцы — это филиал ада! Если вы на машине, готовьтесь стоять в вечных пробках, независящих от времени суток и года», — высказался Евгений Невин в сообществе «Люберцы».

Кроме того, горожан удручает шум и состояние экологии. Под строительство некоторых жилых комплексов выделили зелёные зоны, насаждения которых очищали загрязнённый воздух.

«Раньше было спокойно, много зелени, огромный природный карьер. Сейчас повырубали все, что можно было и нельзя, и настроили шлакобетонные конструкции», — поделился Валерий Агарков в сообществе «Люберцы».

Под застройку отдали многие парки и скверы города. Жители не знают, где погулять с детьми или устроить пикник. По словам горожан, сейчас остался только Наташинский парк, хотя и на его месте в скором времени могут построить новый жилищный комплекс.

«Пока есть возможность, наслаждайтесь прогулками по Наташинскому парку. Скоро захотят построить новые дома, и его просто вытопчут», — написала Светлана Лобова всё в том же сообществе «Люберцы».

Недостроенная поликлиника №3 в городе Реутов (с) ИА Красная весна

Реутов

В Реутове на площади чуть меньше 9 км² постоянно проживает около 104 тысячи человек, что составляет примерно 12 тысяч человек на км². Местных жителей такая плотная застройка не устраивает. Гораздо милее им были поля и леса, на месте которых возвели новые высотки.«От ж. д. станции «Реутово» до «Никольского» раньше из окна электрички можно было наблюдать поля и лес. Сейчас поля почти полностью застроили многоэтажками. Причем застройка очень плотная, это даже из окна поезда видно. Кому как, а мне не очень нравится такая архитектура», — жалуется пользователь под ником Mursi22 в социальной сети «Отзовик».

Ежедневно горожане сталкиваются с неудобствами, которые связаны с перенаселением города. Например, чтобы доехать на работу на общественном транспорте, сначала нужно поместиться в небольшой автобус, а это довольно затруднительно даже не в час пик.«На маршрут 579 пустили бы большие автобусы. Люди на работу едут по утрам как селёдки в бочке. А скоро ещё две многоэтажки построят, вообще не влезем», — пишет Галина Юрьева в сообществе «Типичный Реутов».

Балашиха

Плотность населения в Балашихе составляет 7,5 тысяч человек на 1 км². 468 тысяч человек уживаются на территории в 63 км². Коренных жителей не устраивает такое количество новых соседей, которые заселились в построенных в течение нескольких лет жилищных комплексах. По их мнению, увеличение в связи с этим количества личного автотранспорта является главной причиной пробок и заторов на дорогах. «Пробка возникает из-за многих причин. Основная — многоэтажки, многоэтажки и многоэтажки. Их строят, потому что это очень прибыльно. Никого не волнует, что появляется куча машин, которые создают пробку уже с самого двора», — возмущается в сообществе «Балашиха» Анастасия Гневашева. Но пробки — это ещё полбеды, гораздо сложнее найти парковочное место после трудового дня. Те, кто немножко припозднился, вынужден бросать автомобиль где придётся, поэтому практически перед каждой многоэтажкой в Балашихе по вечерам наблюдается столпотворение машин.

«Если вы приезжаете после восьми вечера, то вас ждёт увлекательный квест «найди парковочное место», — написал Вячеслав Мерзликин в сообществе «Балашиха».

Подольск

Площадь Подольска 40 км². В городе проживает порядка 303 тысяч человек, а это примерно 7,5 тысяч человек на 1 км². Жители тоже возмущаются нехваткой парковочных мест, образовавшейся в результате такой плотной застройки.«В ЖК люди три года ждут оплаченные места на подземной парковке. Около 23-этажных домов машины ставить просто некуда. Слева объездная дорога, справа лес», — высказалась касаемо парковочного вопроса Анастасия Пыркова в сообществе «Я люблю Подольск». Помимо проблем с автостоянками для личного транспорта жители новых микрорайонов Подольска остро ощущают на себе «минусы» недостаточно развитой инфраструктуры.

«Нынешняя школа рассчитана на 350 детей, учится в ней на данный момент более 950 детей. Классов не хватает, дети учатся и в библиотеке, и в учительской, занятия проходят в две смены. В нашем разрастающемся микрорайоне детей школьного возраста гораздо больше, и они из-за недостатка мест в местной школе вынуждены ездить учиться в другие школы города и даже в Москву», — пожаловалась Лидия Романова в сообществе «Типичный Подольск».

Одинцово

В Одинцово на территории 20 км² проживает 140 тысяч человек, что составляет 7 тысяч человек на км².«Одинцово раньше было таким зеленым и тихим, а теперь бетон и народ, просто толпы. Коробок настроили, напихали людей, и пусть сидят, размножаются. Работать негде, гулять негде и дышать нечем, потому что все деревья повырубали», — пишет о наболевшем Максим Борисов в сообществе «Типичное Одинцово».

Жителей города пугают масштабы строительства жилых комплексов и быстрое заселение новых многоэтажек. Уже сейчас они испытывают трудности с инфраструктурой и боятся, что станет значительно хуже.

«Плотность населения города растет как на дрожжах, вот что пугает. Скоро пешком чтобы пройти, пробки будут. А социальных объектов нет. Уже не хватает школ, садов, больниц, поликлиник, а дальше что будет?» — пишет в сообществе «Подслушано Одинцово» Катерина Титова.

Фрязино

Во Фрязино на 60 тысяч человек приходится 9 км², а это чуть меньше 7 тысяч человек на 1 км². Как и в других областных городах, которые славятся перенаселением, жители недовольны уплотнённой застройкой. Высотки заняли огромную часть города, не оставив места для развития инфраструктуры. Парковочных мест катастрофически не хватает, а дети не помещаются на маленьких площадках.

«Да что уж говорить, и машины ставить негде, и малышам поиграть негде, чтобы их не снесли мячом или не толкнули ребята постарше. И подросткам поноситься негде. Помниться раньше, во дворах у нас, на месте нынешних многоэтажек, умещались все без вреда друг для друга. Такие поляны были во дворах большие: малышня на горках каталась, подростки на поляне играли в футбол и «вышибалы», — пожаловалась Елена Ключникова в сообществе «Подслушано во Фрязино».

Также жители обеспокоены экологией, которая с появлением каждого нового ЖК становится все хуже и хуже.

«Массовые застройки многоэтажками нарушили нашу экологию. За десять лет из-за масштабного строительства жителей стало в три раза больше. Больше народа — меньше кислорода», — высказала мнение Ирина Булгакова в сообществе «Подслушано во Фрязино».

Красногорск

Территория Красногорска составляет примерно 26 км². Здесь живёт 162 тысячи человек, это больше 6 тысяч человек на 1 км². С каждым днём население города становится все больше и больше, что ужасает местных жителей.

«Не надо к нам ехать! Красногорск — не резиновый! Нам самим места не хватает, скоро будем драться за кислород», — обращается Полина Полухина в сообществе «Красногорск 24» к тем, кто только собирается переезжать в город.

Инфраструктура города не справляется с таким объемом населения. Горожане жалуются на недостаток парковок, школ, детских садов и поликлиник.

«Ещё больше нагрузка на школы, вторая смена, нехватка детских садов, отсутствие парковок. Только дома и магазины строят — сволочи!» — прокомментировала обстановку в городе Марина Хазова в сообществе «Красногорск 24».

Мытищи Павел Колганов © Красная весна

Мытищи

На площади чуть меньше 35 км² в Мытищах проживает 212 тысяч человек. Это около 6 тысяч человек на км². Уже сейчас в городе категорически не хватает рабочих мест и чистого воздуха. Но несмотря на это, многоэтажные дома продолжают появляться с завидной скоростью.

«Работы нет. Воздух отравлен. Многоэтажки продолжают строить. Если бы не родился и не жил бы здесь, то предпочел бы Пушкино», — пишет Максим Зубенко в сообществе «Подслушано Мытищи».

Проблема парковок также не обошла Мытищи. Горожане ощущают сильную нехватку не только бесплатных, но и платных паркингов.

«Черт возьми, научились бы наконец-то строить многоэтажки, спланировав, подсчитав количество (путь даже платных) парковочных мест. Машину просто не поставить, и такая проблема во всех ЖК», — рассказала о наболевшем в сообществе «Подслушано Мытищи» Светлана Кас.

Как видим, жители подмосковных городов, имеющих самый высокий рейтинг по плотности населения в области, далеко не в восторге от того, во что превращаются некогда зелёные, просторные и спокойные их родные места. От повсеместной и, порой бездумной, застройки страдает не только коренное население, но и жители новостроек, оказавшиеся запертыми в бетонных коробках на территориях без лесопарковых зон и должной инфраструктуры.