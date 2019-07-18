Французская Республика, , 12:39 — REGNUM

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношении грузинской компании «Рустави 2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши. Нарушений в судопроизводстве по этому делу суд не нашёл, сообщает телеканал Imedi.

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Жалобу в ЕСПЧ юристы телеканала и его владельцы направили после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании «Панорама».

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По утверждению истцов, были нарушены пять статей Европейской конвенции по правам человека, в числе которых «обязательство соблюдать права человека», «право на справедливое судебное разбирательство».

Это решение Страсбургского суда министр юстиции Грузии Тея Цулукиани назвала полной победой государства.