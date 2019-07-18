п. Средняя Ахтуба, , 12:19 — REGNUM

Массовые нарушения миграционного законодательства выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области в ходе рейдов на сельхозпредприятиях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 18 июля. Рейд проводился в Среднеахтубинском районе на землях сельскохозяйственного назначения вблизи Рахинского сельского поселения — судя по фотоматериалам, размещенным полицией, речь идет о плантациях огурцов.

В ходе проверки силовики выяснили, что 17 граждан среднеазиатских республик, работающих на сельхозпредприятиях, нарушили миграционное законодательство, полицейские составили административные материалы за работу без надлежаще оформленных патентов. Также установлены семеро иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории России: при заявлении цели въезда они не сообщили, что намерены работать. Теперь каждому грозит штраф до пяти тысяч рублей. Фермер, который нанял иностранцев, также ответит по закону: в отношении него составлено 17 административных протоколов, каждый грозит ему штрафом до пяти тысяч рублей.

Отметим, в конце июня правоохранители задержали 20 мигрантов в Светлоярском районе Волгоградской области. А ранее выявили еще несколько нелегальных мигрантов, работающих на местных фермеров, причем жили работники в ГАЗели, припаркованной рядом с полем под палящим солнцем.