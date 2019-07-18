Найроби, , 12:28 — REGNUM

Власти Кении постановили депортировать 17 иностранных директоров букмекерских контор, работающих в Кении, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел страны в среду, 17 июля.

Постановление о депортации последовало почти через неделю после того, как телекоммуникационной компании Safaricom постановили прекратить обработку платежей для букмекерских контор.

Онлайн-букмекерские компании, такие как SportPesa, стремительно росли в Кении в последние годы на волне энтузиазма к спорту. Правительство оценило их совокупный доход в 200 миллиардов кенийских шиллингов ($2 миллиарда) в прошлом году по сравнению с 2 миллиардами кенийских шиллингов пять лет назад.

Озабоченность правительства вызвали социальные последствия ставок. В мае в стране были введены новые правила азартных игр, в том числе запрет рекламы на открытом воздухе и в социальных сетях.

Напомним, что 1 июля МВД Кении сообщило, что Контрольно-Лицензионный совет при надзорном ведомстве отказался продлевать лицензии 19 фирмам на время проверки их деятельности и структуры собственности.

«Секретарь кабинета министров подписал 17 приказов о депортации директоров букмекерских компаний», — сказала Вангуи Мучири, начальник отдела коммуникаций МВД. От дальнейших комментариев она отказалась.

Агентство Reuters не смогло сразу установить личности подлежащих депортаци, но газета Daily Nation со ссылкой на неназванные источники сообщила, что среди них были граждане Болгарии, Италии, России и Польши.

На прошлой неделе правительство приказало телекоммуникационным компаниям прекратить обработку платежей для букмекерских компаний, заявив, что их лицензии на ставки еще не были продлены.

Игровые компании в основном полагаются на популярную мобильную платформу Safaricom M-Pesa financial для приема ставок, общения с пользователями и обработки платежей.

Каждой букмекерской конторе присваивается уникальный номер, известный как pay-bill, который используется для обработки платежей от пользователей, которые делают ставки на своих мобильных телефонах.