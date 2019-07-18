село Овсянниково, , 12:20 — REGNUM

В селе Овсянниково (Целинный район Алтайского края) так и не решили, что делать со старым памятником войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом. И теперь это кирпичное сооружение готово в любой момент рухнуть. Как пояснил ИА REGNUM бывший глава муниципального образования Николай Симахин, это кирпичное строение уже не подлежит реконструкции из-за ветхости и его нужно было снести, но на сходе местные жители решили: «Пусть стоит, сколько продержится, для стариков важна память о нём».

Звезда на разрушающемся памятнике войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом в алтайском селе Овсянниково © Андрей Карастелёв

Звезда на разрушающемся памятнике войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом в алтайском селе Овсянниково © Андрей Карастелёв

Николай Симахин "Память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, сельчане свято оберегают. Именно поэтому был построен новый мемориал в виде красного флага, где стоит воин с автоматом. На нём, в отличие от старого памятника, выбиты фамилии всех 605 павших односельчан. Дважды в год — на 9 мая и 22 июня мы собираемся там всем селом, хотя живых ветеранов среди нас не осталось».

Табличка на старом памятнике войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом, разрушающемся в алтайском селе Овсянниково © Андрей Карастелёв Памятник войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом в алтайском селе Овсянниково готов вот-вот рухнуть © Андрей Карастелёв Всё, что осталось от старого памятника войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом в алтайском селе Овсянниково © Андрей Карастелёв

Николай Симахин говорит, что на территории Овсянниково, возможно, есть ещё один памятник погибшим в годы войны. Во всяком случае, об этом ему много лет назад говорили пожилые односельчане.

«Вполне вероятно, что речь идёт о небольшой могильной плите на кладбище, но мне не удалось её обнаружить». Николай Симахин Табличка на памятнике войнам-односельчанам, павшим в борьбе с фашизмом в алтайском селе Овсянниково © Андрей Карастелёв

Как уже сообщало ИА REGNUM, в другом алтайском селе — Лаврентьевка Топчихинского района — за памятником павшим в годы Великой Отечественной войны и вовсе перестали ухаживать: бронзовая краска облупилась, а на груди советского солдата поселился рой диких пчёл.

Рой бездомных пчел нашел приют на памятнике советскому солдату в заброшенном селе Лаврентьевка Светлана Шаповалова © ИА REGNUM Так выглядит мемориал памяти в алтайском селе Лаврентьевка Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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