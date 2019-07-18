Шэньчжэнь, Китай, , 12:04 — REGNUM

Качество воды в реках города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юго-западе Китая значительно улучшилось на более чем три года грамотной очистки, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Более чем 90% грязной и вонючей воды было устранено в мегаполисе на юге Китая. В Шэньчжэне насчитывается 301 рек, текущих по площади более одного квадратного километра. Суммарная их длина составляет 999 км. В процессе развития города, многие реки оказались испорчены и начали источать зловоние.

С 2016 по 2018 годы правительство потратило более 70 млрд юаней (около $10 млрд) на строительство очистных сооружений и перестройку жилых районов. В национальном рейтинге улучшения качества воды за май текущего года Шэньчжэнь занял первую строчку по провинции Гуандун.

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