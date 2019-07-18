Куньмин, Китай, 18 июля 2019, 11:56 — REGNUM
Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала подозреваемого в контрабанде скота, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.
Полиция уезда Магуань выявила подозрительного скотовода в городе Жэньхэ около 18:00 по местному времени 13 июля. Он не сумел предоставить какие-либо документы на животных по запросу сотрудников полиции.
Позднее подозреваемый сознался под давлением неопровержимых фактов, что он купил 10 голов скота во Вьетнаме и нелегально ввез их в Юньнань через границу. Дальнейшее расследование продолжается. Весь контрабандный скот был изъят.
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