Москва, , 11:54 — REGNUM

В Москве до конца недели будут идти скоротечные ливни, сообщает 18 июля сайт «Метеовести».

По прогнозу синоптиков, в столице будет около 20 градусов тепла, что ниже климатической нормы на три-четыре градуса.

«В среду вихрь устроил самый настоящий потоп в столице. На северо-востоке Москвы временно останавливалось движение через тоннели; машины по стёкла погружались в воду! Автомобили теряли номера в гигантских лужах», — говорится в сообщении.

Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала порядка 10 мм осадков, на некоторых любительских станциях показатели выше.

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