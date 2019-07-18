Чебоксары, , 11:49 — REGNUM

К разбирательствам в связи с благоустройством сельского кладбища в Батыревском районе Чувашии, которое превратилась в свалку и пепелище, подключилась прокуратура республики. Проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Районной прокуратурой организованы проверочные мероприятия в связи с сообщениями о нахождении кладбища, расположенного в деревне Полевые Бикшики Батыревского района, в «ненадлежащем состоянии».

«Первоначальный осмотр территории кладбища, проведенный лично прокурором района, подтвердил факт нахождения его в ненадлежащем состоянии после произошедшего пожара. В ходе проводимой проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по содержанию кладбища, а также подрядной организации, осуществлявшей работы по его благоустройству», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл на кладбище возле села Полевые Бикшики Батыревского района, в этом году решили проредить территорию от крупных деревьев и кустарников, для чего в рамках программы инициативного бюджетирования на благоустройство погоста было собрано 800 тыс. рублей, из них 320 тыс. рублей — средства жителей. Часть деревьев была срублена и убрана, часть так и осталась спиленной лежать на кладбище. В жаркую погоду весь этот мусор вспыхнул, что дало повод сельчанам полагать, что таким образом работники попытались быстро убрать территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате благоустройства погост в чувашском селе превратился в пепелище