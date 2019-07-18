Чэнду, Китай, , 11:47 — REGNUM

В китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая подтвержден новый случай африканской чумы свиней, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Вспышка зафиксирована на ферме в уезде Цзяцзян города Лэшань, где выращивалось 102 свиньи. Из них 21 животное оказалось зараженным, сообщили в Министерстве сельского хозяйства, ссылаясь на доклад Китайского центра заболеваний животных.

На место была направлена команда для дезинфекции помещений и уничтожения зараженных животных. В настоящее время перевозка свиней и продукции из свинины по территории и за пределы провинции запрещена.

Отметим, что чума свиней не опасна для человека и животных кроме свиней. Первый случай заражения этим вирусом в Китае был зафиксирован в августе 2018 года.

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