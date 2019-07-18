Москва, , 11:44 — REGNUM

В Новой Москве до конца 2019 года заработает электроподстанция «Хованская», сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он отметил, что общая мощность всех подстанций Новой Москвы сейчас составляет 1431 мегаватт-ампер. С вводом «Хованской» прирост составит около 50%.

«Новая электроподстанция обеспечит резерв мощности для потребителей на ближайшие 15−20 лет», — сказал Жидкин.

Он добавил, что строится новая кабельная линия «Лесная — Хованская» и запроектирована линия «Никулино — Хованская».

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции платформы «Крёкшино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) начнутся 20 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Реконструкция платформы «Крёкшино» МЖД начнётся 20 июля