Владикавказ, , 11:39 — REGNUM

Власти Северной Осетии запланировали переселить из оползневых зон 200 семей. Программа переселения охватит жителей шести сельских районов республики — Алагирского, Дигорского, Моздокского, Ирафского, Пригородного и Правобережного. На исполнение программы будут выделены субсидии из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Однако жители нескольких горных сел Алагирского и Пригородного районов отказываются покидать дома, расположенные в оползневых зонах, пишет портал «ОсНова». Несмотря на то, что за утраченное старое жилье им обещают высокие компенсации, люди не хотят уезжать из насиженных мест.

Расчет субсидии будет производиться из норматива общей площади жилого помещения по РФ. Для одиноких граждан эта площадь составит 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, для семьи из трех и более человек — 18 кв. м, сообщили в минстрое региона.

Опасные оползневые участки есть в Верхнем Мизуре, Садоне, Верхнем Згиде, Унале, Зинцаре, Бизе и Даргавсе. Но они, как отмечают специалисты, могут стать критически опасными только при подземных толчках или селевых потоках.

«Больше беспокойств у специалистов вызывает ряд населенных пунктов Моздокского района. Те же Сухотское и Притеречное, где склоны буквально ползут к руслу Терека», цитирует «ОсНова» заместителя гендиректора АО «Севоосетингеоэкомониторинг» Александра Карданова.

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Напомним, в 2002 году в Северной Осетии пострадали от мощного наводнения жители высокогорных шахтерских поселков Галон и Садон в Алагирском районе. На дома и шахты обрушились вода и селевые потоки. Однако и тогда местные жители отказывались переселяться на равнину.