Москва, , 11:27 — REGNUM

В Москве на Некрасовской линии метрополитена появятся пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщил журналистам 18 июля вице-мэр Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, на пяти их восьми станций линии появятся ТПУ. Будут построены ТПУ: «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского» и «Некрасовка».

Крупнейшим узлом станет «Рязанская», где ожидается пассажиропоток до 111 тысяч человек в часы пик.

Как сообщало ИА REGNUM, первый участок Некрасовской линии был запущен в июне 2019 года.