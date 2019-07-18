Нью-Дели, , 12:22 — REGNUM

Министерство здравоохранения Индии намерено удвоить число медицинских центров в стране к апрелю 2020 года. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В письменном ответе на вопросы членов верхней палаты Индии министр здравоохранения Харш Вардхан подчеркнул, что в настоящее время в Индии функционируют 19 567 медицинских и реабилитационных центров. Уже к концу 2019/20 финансового года Нью-Дели намерен увеличить число медицинских учреждений до 40 000. По словам главы индийского минздрава, к 2022 году в рамках программы «Аюшман Бхарат» по всей стране будут работать 150 000 медицинских и реабилитационных центров. В своем письме Харш Вардхан отметил: «Медучреждения будут предоставлять широкий спектр услуг, в том числе осуществлять меры профилактического характера, проводить лечебно-оздоровительные мероприятия, например, занятия по йоге».

Напомним, что государственная программа «Аюшман Бхарат» («Долголетие Индии») является крупнейшей в мире инициативой по предоставлению медицинского страхования даже самым бедным гражданам страны. «Аюшман Бхарат» позволит обеспечить медицинской помощью более 100 миллионов индийских семей преимущественно из сельских районов. В рамках указанной инициативы правительство Индии также существенно расширит сеть медицинских центров в стране.