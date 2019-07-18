Воронеж, , 11:26 — REGNUM

Воронежская область совместно с белорусской Гродненской областью планируют заняться разработкой совместных программ по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 18 июля в ходе встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева и председателя Гродненского областного исполнительного комитета Республики Белоруссия Владимира Кравцова в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и председателя Гродненского областного исполнительного комитета Республики Белоруссия Владимира Кравцова Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Основной темой встречи главы Воронежской области и председателя Гродненского облисполкома стало развитие сотрудничества между российским и белорусским регионами — в сфере образования, здравоохранения, экономики, агропромышленного комплекса, туризма и культуры. Были достигнуты и вполне конкретные договоренности, в частности, обсуждались перспективы разработки совместных программ в сфере военно-патриотического воспитания молодежи в преддверии празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Также представители Воронежской и Гродненской областей планируют обменяться деловыми миссиями — для выработки дальнейшего плана сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−18 июля в Санкт-Петербурге проходит VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». 18 июля в пленарном заседании форума запланировано участие президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.