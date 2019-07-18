Нью-Дели, , 11:22 — REGNUM

СМИ Индии сообщают, что после отмены запуска лунной миссии «Чандраян — 2» из-за технической проблемы в ракете-носителе, Индийская организация космических исследований активно рассматривает даты 21 или 22 июля для повторного пуска.

По словам технических специалистов, работающих на стартовой площадке в Индии, технические неполадки в ракете можно устранить за 48 часов после обнаружения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», 21−22 июля являются самыми ранними датами, когда лунный корабль может быть доставлен на орбиту спутника. Следующая возможность представится только в сентябре этого года. «По всей вероятности, это будет новая дата запуска», — сообщили работники организации.

На заседании в нижней палате парламента Индии, представитель правительства, Джитендра Сингх отметил, что агентство уже осуществляет устранение неисправностей и в скором времени сообщит точное время и дату нового запуска.