Бужумбура, , 11:27 — REGNUM

Британская телерадиовещательная организация Би-би-си объявила о закрытии своих офисов в Бурунди после неудачной попытки получить разрешение у местных властей на трансляцию и приостановления правительством Бурунди разрешения организации на ведение деятельности в стране.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в прошлом году бурундийские власти запретили выходить в эфир телерадиокомпаниям Би-би-си и «Голос Америки» в связи с тем, что они, как утверждается, подрывали авторитет страны.

В марте этого года Государственный департамент США призвал правительство Бурунди отменить свое решение о запрете телерадиовещания.

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино обратился к властям восточноафриканской страны с просьбой разрешить вести деятельность работникам обеих организаций, а также позволить местным журналистам выполнять свою работу в условиях обеспечения независимости в связи с предстоящими всеобщими выборами в Бурунди.

Правительство Бурунди предприняло данные меры вследствие невыполнения международными телерадиокомпаниями местного законодательства, касающегося деятельности журналистов, а также в связи с «нарушением профессиональной этики».

Местные власти заявили, что решение о запрете телерадиовещания Би-би-си последовали после безосновательной статьи, опубликованной в прошлом году, о совершении убийств органами безопасности Бурунди в засекреченном здании, находящемся в столице страны городе Бужумбура.

Тем не менее, представители Би-би-си продолжают защищать своих журналистов.