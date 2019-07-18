Москва, , 11:00 — REGNUM

Работы по реконструкции платформы «Крёкшино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) начнутся 20 июля, сообщили в пресс-службе МЖД.

В планах возведение новой платформы с навесом во всю длину, который должен будет защитить пассажиров от осадков. Вместо настила сделают подземный пешеходный переход с эскалатором и лифтом. Указано, что работы будут завершены до 2020 года.

Также МЖД построит дополнительный главный путь на участке Солнечная — Апрелевка. Таким образом будет увеличено число электричек. Через полгода между платформами «Крёкшино» и «Кокошкино» откроется новый остановочный пункт «Санино».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началось строительство новой Коммунарской линии метрополитена.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь станций Коммунарской линии метро начали строить в Москве