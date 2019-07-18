Севастополь, , 10:50 — REGNUM

Целый ряд нарушений выявили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ в ходе проверки работы департамента здравоохранения города Севастополя. Как сообщили ИА REGNUM в ответ на запрос о работе департамента в части организации помощи онкологическим больным в Росздравнадзоре, проверка проводилась в мае — июне 2019 года, по ее итогам был составлен акт, в котором нашли отражение данные о выявленных проблемах «оказания медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология»».

В соответствии с актом проверки, опубликованным на сайте Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ, выявленные нарушения касались преимущественно организации учета, хранения, комплектования архивных документов. В частности, выяснилось, что у департамента отсутствует помещение под размещение архива, отсутствуют ответственные за ведение архива, а документы старше десяти лет хранятся не в архиве, а в структурных подразделениях департамента. Были выявлены и нарушения пожарной безопасности — часть документов хранилась в картонных коробках в коридоре. Проверяющими предписано «провести экспертизу ценности документов за 2014−2017 годы», а также «оформить дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу за 2014−2017 годы, составить описи дел структурных подразделений». Все предписания, пояснили в Росздравнадзоре, должны быть исполнены до 24 сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая этого года уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская заявила о проблемах с оказанием медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями — по приведенным ею данным, в городе в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер. При этом, подняла проблему Песчанская, лечить детей с тяжелым диагнозом негде — детского отделения в новом онкологическом центре, который планируют построить в Севастополе, не будет.

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Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов в ответе на запрос подтвердил ИА REGNUM : детское отделение в новом онкодиспансере действительно не планируется — по его словам, его невозможно создать из-за действия ряда федеральных нормативов. При этом, отметил чиновник, в 2018—2019 годах лишь 18 детей из Севастополя, страдающих онкологическими заболеваниями, смогли получить соответствующую медицинскую помощь в федеральных медучреждениях и медучреждениях других регионов.

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