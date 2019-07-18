Пномпень, , 10:44 — REGNUM

Контрабандная партия мусора весом около 1600 тонн поступила в морской порт Сиануквиль Камбоджи из Канады и США, пишет 18 июля газета Phnom Penh Post со ссылкой на пресс-секретаря министерства охраны окружающей среды.

По его словам, в настоящее время по данному факту правоохранительные органы продолжают расследование. Пресс-секретарь добавил, что мусор был ввезен по документам, согласно которым в контейнерах находились продукты переработки.

«Правительство никоим образом не допускает такие пластиковые отходы в Камбоджу. Камбоджа — это не помойка», — сказал представитель министерства. Контрабандный груз планируется вернуть в страны-отправители.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля таможня города Яньтай провинции Шаньдун в Китае вернула в страну отправления партию твердых бытовых отходов общим весом 152,6 тонны.

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