Копенгаген, , 10:41 — REGNUM

Никогда прежде в Дании не фиксировалось такое количество незаконных банковских транзакций, какое имеет место сейчас. Ожидается, что количество доносов со стороны банков о предположительном отмывании денег в 2019 году возрастет на 45% по сравнению с предыдущим годом. Только за первые три месяцы 2019 года датская полиция, занимающаяся расследованием экономических преступлений, получила 9 000 сообщений от банков, которые подозревают, что через их структуры происходит отмывание денег. На основе этой статистики ожидается, что к концу года эта цифра возрастет до 36−40 тысяч.

Глава юридического отдела фирмы Finans Danmark Кьелд Госвиг-Йенсен заявил, что причин такого резкого роста количества доносов может быть множество, но в большей степени на такой результат повлияло увеличение количества сотрудников полиции, которые занимаются борьбой с незаконными операциями по отмыванию денег, а также появление усовершенствованных систем кибербезопасности — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

В надзорном органе за финансовыми учреждениями Дании (Finanstilsynet) отнеслись к такому развитию событий положительно. Глава отдела по борьбе с отмыванием денег Finanstilsynet Стиг Нильсен отметил, что банки становятся более осмотрительными и улучшают механизмы разоблачения незаконных операций. Банки в Дании обязаны сообщить о подозрении в незаконной деятельности, если сами они не в состоянии решить проблему.