Токио, , 10:40 — REGNUM

16 июля на заседании Кабинета министров Японии была утверждена Белая книга по предупреждению суицидов на 2019 год. В ней отмечается, что число людей, покончивших с собой в 2018 году, составило 20 840 человек, что на 481 меньше, чем в 2017 году. Примечательно, что впервые за 37 лет число самоубийств упало ниже отметки в 21 тысячу человек.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», в Книге отмечается, что растет количество самоубийц среди молодых людей от 10 до 19 лет. В 2018 году самоубийством покончили жизнь 599 молодых людей, что на 32 человека больше, нежели в 2017.

Среди людей среднего и старшего поколений суицидов все меньше и меньше. В докладе подчеркивается, что «ситуация с молодыми людьми» вызывает опасения и, уже составляются планы по усилению «контроля за настроениями» среди молодежи.