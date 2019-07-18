Москва, , 10:31 — REGNUM

В Москве согласован проект капремонта пятиэтажного жилого дома, сообщили журналистам 18 июля в Москомэкспертизе.

Здание расположено на улице Валовая, дом 10 в районе Замоскворечье Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Дом 1906 года постройки.

В сообщении указано, что ремонтники обновят кровлю и чердак, проведут замену дверей, ограждений, металлической лестницы. В здании будет восстановлена вентиляционная шахта и утеплён пол.

Напольное покрытие и лестницы будут отремонтированы в подъездах. При этом фасад здания почистят и покрасят, сохранив декоративные элементы. Не изменится и планировка дома.

Отметим, что большинство пятиэтажных домов столицы подлежат сносу по программе реновации.