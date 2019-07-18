Махачкала, , 10:30 — REGNUM

Следователи выясняют обстоятельства гибели четырёх человек, которые утонули в Дагестане во время купания в Каспийском море. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе СКР по Дагестану.

Напомним, трагедия произошла накануне, 17 июля, на пляже около села Улубий-аул Карабудахкентского района. Среди погибших, по данным МЧС республики, — мать с двумя несовершеннолетними детьми и её подруга. Их тела спасатели нашли утром 18 июля в акватории Каспийского моря.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в реке Сулак утонул член сборной Дагестана по паратхэквондо, призёр чемпионата России Микаил Абдурахманов. В общей сложности с начала лета, по информации регионального МЧС, в водоёмах республики утонуло девять человек, из них четверо детей. Основная причина несчастных случаев — нарушение правил безопасности и купание в необорудованных для этого местах.

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