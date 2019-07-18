Якутск, , 10:34 — REGNUM

Роспотребнадзор в Якутии, проверив антисептический препарат «Вита-септ», вынес заключение, что все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Таким образом, «дал добро» на продажу и употребление этой жидкости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Тревогу забил житель посёлка Мохсоголлох Якутии Сергей Владимиров: местные предприниматели, игнорируя запреты и мнение сельчан, продолжают поставлять в свои магазины антисептический препарат «Вита-септ», тем самым губят жизнь и здоровье людей,.

«В Мохсоголлохе продажа дешёвой «Вита-септ» идёт очень активно, и если раньше «фунфырики» покупали люди с низкой социальной ответственностью, то сегодня его упоьребляют и вполне приличные люди», — цитирует общественника Yakutia.Info.

Он напомнил, что употребление «Вита-септ» грозит страшными последствиями, но из-за дешевизны люди не думают о здоровье. И смертельные случаи в посёлке не редкость.

Сергей Владимиров инициировал обращение к руководителям всех уровней, в надзорные органы, в котором просил обратить внимание на проблему:

«Просим остановить эпидемию летальных отравлений, полностью запретить распространение «Вита-Септ» и других подобных препаратов».

Ответ из Роспотребнадзора поразил сельчан.

«Во взятой партии «Вита-септ» из магазинов посёлка препарат лабораторно исследовали на такие показатели, как водородный показатель, индекс токсичности, массовая концентрация метанола. По заключению Роспотребнадзора, все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Получается, якутские специалисты не увидели ничего страшного в употреблении препарата, используемого в ветеринарии, людьми?», — возмутился Сергей Владимиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, торговля спиртосодержащими непищевыми жидкостями в России была запрещена с 26 декабря 2016 года. Это случилось после трагедии в Иркутске, когда концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом отравились 123 человека.