Стокгольм, , 10:46 — REGNUM

В Швеции рыбаками был обнаружен новый тип ракообразных. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

В провинции Сконе рыбаками был выловлен ранее не встречавшийся вид краба. Ученый и исследователь морских глубин Мац Берггрен утверждает, что это так называемый «'каменный краб'', который не встречается в Европе. Особый интерес вызывает его способность выживать на побережье Швеции. Условия региона для этого вида ракообразных не благоприятны.

Также ученый заявил, что родственный «'каменному крабу'' вид обитает на западном побережье Исландии. Если найденный в Швеции краб является представителем исландской популяции, то ученым предстоит ответить на вопрос, как он оказался в Швеции.