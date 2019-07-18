Иерусалим, , 10:41 — REGNUM

Министр образования Израиля Рафи Перец выступил в прямом эфире израильского телеканала Arutz 12 с комментарием по поводу своих ранее озвученных высказываний в адрес ЛГБТ-сообщества. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, политик отказался от своих слов о необходимости репаративной терапии от гомосексуальности.

«Я знаю, что конверсионная терапия является неприемлемой и тяжелой, это моя позиция», — заявил министр Перец. Политик отметил, что подобное лечение наносит вред психике человека и может стать причиной самоубийств. Следовательно, лечение не может быть принудительной мерой.

«Система образования под моим руководством ставит своим приоритетом качественное образование для всех детей израильского общества, всех его секторов, разновидностей, общин и убеждений», — подчеркнул глава министерства образования.