Иерусалим, , 11:17 — REGNUM

17 июля в крупных городах Израиля прошли демонстрации родителей дошкольников. Как сообщает израильское информационное агентство Maariv, участники акций выступали против насилия в частных дошкольных учреждениях. Демонстранты выступили под лозунгом «Справедливость для детей».

Основным условием родителей стало установление государственного контроля над частными дошкольными учреждениями, которые посещают дети с первых недель жизни до трех лет. Поводом к протесту стали участившиеся случаи насилия над детьми со стороны воспитателей в детских садах и яслях.

В связи с этим государственные органы начали массовые проверки частных учреждений по всей стране, включая города Иерусалим, Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Афула и Беэр-Шева.