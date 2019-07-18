Москва, , 10:05 — REGNUM

Гражданин Украины, комбат «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский попал под уголовное преследование в России за публичные призывы к терроризму. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Следственного комитета РФ 18 июля, дело в отношении украинского радикала возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

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По данным следствия, в феврале 2018 года Коханивский распространил в сети интернет видеообращение, в котором публично призвал всех желающих принять участие в организуемом им нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Неопровержимые доказательства этого дознаватели получили в ходе расследования другого уголовного дела — о погроме радикалами российского учреждения в столице Украины.

«Такие действия националисты совершают при полном попустительстве сотрудников украинских правоохранительных органов», — прокомментировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Она отметила, что российская сторона направляла в адрес компетентных органов Украины запросы о помощи в расследовании уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры, однако они были проигнорированы.

Как сообщало ИА REGNUM, атаки на российские учреждения в Киеве были осуществлены 17 и 18 февраля 2019 года. В первый день радикалы ворвались в помещение Российского центра науки и краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг. На следующий день активисты «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб.