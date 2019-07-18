Катания, Италия, , 09:54 — REGNUM

Около 9 тонн марихуаны изъяли правоохранительные органы Италии во время операции в провинции Катания на Сицилии, сообщает 18 июля агентство ANSA.

Отмечается, что операция была проведена силами финансовой гвардии, которые является силовым подразделением министерства финансов Италии. По данным специалистов, изъятый объем наркотиков на черном рынке стоит примерно 20 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля 2019 года министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что в стране готовятся новые формы борьбы с наркоторговцами. Он пообещал провести полицейские рейды во всех городах страны.

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