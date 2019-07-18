Оренбург, , 09:28 — REGNUM

В Оренбурге музей пожарной охраны пополнился чудом советской пожарной техники — пожарным мотоциклом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель музея Юрий Авакумов.

«Урал М-67» 1978 года 56.mchs.gov.ru

«Только ушел я в отпуск, звонят… «приезжайте скорее, в музее бомба!» Подорвался я по-военному и бегом! Ну конечно я шучу, никакой реальной бомбы не было и даже взрывчатки. Но «бомба» была пожарно-техническая в виде этого красавца. Сегодня привезли, разобрали и опять собрали вот такое чудо советской пожарной техники «Урал М-67» 1978 года», — отметил он.

Идея отреставрировать пожарный мотоцикл появилась в 2018 году. В интернете нашли объявление с предложением старого зеленого «Урала». Финансовую помощь оказали ветераны пожарной охраны Оренбурга. За реставрацию взялся механик Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Оренбургской области. В результате мотоцикл был приведен в порядок. Более того, он на ходу, работают фонари, поворотники и мигалка.