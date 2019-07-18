Оренбург, 18 июля 2019, 09:28 — REGNUM
В Оренбурге музей пожарной охраны пополнился чудом советской пожарной техники — пожарным мотоциклом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель музея Юрий Авакумов.
Идея отреставрировать пожарный мотоцикл появилась в 2018 году. В интернете нашли объявление с предложением старого зеленого «Урала». Финансовую помощь оказали ветераны пожарной охраны Оренбурга. За реставрацию взялся механик Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Оренбургской области. В результате мотоцикл был приведен в порядок. Более того, он на ходу, работают фонари, поворотники и мигалка.