Москва, , 09:19 — REGNUM

В России может пройти экстремальный скачок климатических изменений, который приведёт к установлению аномально жаркой погоды в некоторых регионах страны. Такой прогноз сделал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

Читайте также: На Ямале — невиданная жара и ограничение посещения лесов на 21 день

Согласно заявлениям специалистов, которые приводит телеканал «Звезда», подобные изменения ожидаются уже в ближайшие пять лет, и их вероятность весьма велика. При этом, какие именно регионы России окажутся во власти аномальной жары, климатолог не уточнил.

«В Сибири или на европейской территории — достаточно сложно сказать, но она (жара — прим. ИА REGNUM ) может установиться», — отметил Чернокульский.

Также по теме: На юге Челябинской области жара дойдёт до 38 °C

Как пояснил климатолог, климатические изменения могут установиться в России на длительное время из-за прихода блокирующего циклона. В качестве примера он привёл аномальную жару в Европе летом 2019 года, когда температура воздуха достигала отметки 42−44 градусов по Цельсию. При этом в России, наоборот, было достаточно холодно. При этом Александр Чернокульский подчеркнул, что данные климатические изменения не приведут к глобальной катастрофе.

Ранее в сюжете: Сильная жара в Испании унесла жизни четырёх человек

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июня аномальная жара установилась в Испании. В некоторых районах королевства воздух прогревается до 43 градусов Цельсия. Жертвами изнуряющей жары стали по меньшей мере четыре человека.