Москва, , 09:08 — REGNUM

Проведенное Роскачеством исследование детских стиральных порошков показало, что они соответствуют требованиям безопасности. Об этом 18 июля сообщается на сайте организации.

Отмечается, что была проведена проверка 22 торговых марок, как отечественных, так и зарубежных. Продукция проверялась по 44 показателям качества и безопасности.

Результаты показали, что все стиральные порошки соответствовали обязательным требованиям безопасности. При этом не все из них оказались способными отстирать жировые загрязнения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества дали ряд рекомендаций, как выбрать спелый и сладкий арбуз.

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