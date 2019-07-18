Москва, , 13:48 — REGNUM

Поправки, отменяющие льготу на НДС для пальмового масла, могут быть внесены в рассматриваемый законопроект о снижении НДС в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

На такую возможность без внесения отдельного законопроекта обратил внимание глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Профильный комитет Госдумы по бюджету готов обсуждать такую поправку по возвращения НДС в 20% для пальмового масла.

«Надо исходить не из дополнительных доходов, а из того, что пальмовое масло значит для здоровья населения… Если будут такие поправки комитет, безусловно, готов такие поправки обсудить», — сказал Макаров.

Поправки об НДС для пальмового масла Госдума может обсудить на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.