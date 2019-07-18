Оренбург, , 08:51 — REGNUM

В Оренбурге на главной городской улице (Советской) на участке, который окрестили площадью «Атриум» в честь скандального недостроя, начали вести земляные работы. По данным информресурсов, раскопки связаны с провалами, а деформация поверхности может представлять потенциальную опасность. В мэрии оперативно комментарий корреспонденту ИА REGNUM получить не удалось.

Напомним, в 2002 году бизнесмены строили амбициозные планы по возведению крупного торгово-развлекательного центра «Атриум». Однако все застопорилось. Раскопали огромный котлован для подземной части объекта, а затем стройку законсервировали. Входы в подземелье огородили забором, а яму закрыли тротуарной плиткой. Недавно внимательные горожане обратили внимание, что поверхность начала проседать, словно под плиткой находятся пустоты.

По данным ural56.ru, в тех местах, где образовались провалы, во время консервации недостроенного объекта не были положены бетонные плиты. Там был исключительно грунт и старый разрушенный асфальт. В свою очередь Орен-ТВ сообщает, что проседание произошло из-за прорыва водоотвода.

Стоит отметить, что городская власть в 2018 году планировала организовать шествие колонны «Бессмертного полка» по ул. Советской. Тогда общественность возмутилась такому решению. В итоге акция традиционно состоялась на проспекте Победы. Участниками стали 45 тыс. человек. Если на площадке «Атриум» есть пустоты под тротуарной плиткой, то массовых мероприятий на этом участке главной улицы города лучше избегать. Сейчас важно, чтобы эксперты обследовали подземелье и вынесли заключение, в каком состоянии законсервированный объект и какую антропогенную нагрузку в состоянии выдержать площадь.

Добавим, в конце марта 2019 года глава Оренбурга Дмитрий Кулагин заявил, что скандальную площадку под названием «Атриум» закопают, и добавил, что собственник живет за границей.

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