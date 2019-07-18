Киншаса, , 08:21 — REGNUM

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДР Конго) поражает больше детей, чем обычно. Дети составляют почти треть от общего числа зафиксированных случаев, по сравнению с примерно 20% в предыдущих вспышках Эболы, передает VOA Africa со ссылкой на заявление Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Всемирная организация здравоохранения сообщает о более, чем 2500 зафиксированных случаях Эболы в восточной части ДР Конго, в том числе около 1670 из них — с летальным исходом. Детский фонд ООН сообщает, что около 750 из случаев с летальным исходом — дети.

Представитель ЮНИСЕФ Марикси Меркадо говорит, что на детей в возрасте до пяти лет приходится 40% инфекций. Она отмечает, что от вируса умирает исключительно большое количество детей.

«Коэффициент летальности среди детей в возрасте до пяти лет составляет 77%. По сравнению, с коэффициентом в 67% для населения в целом, что означает, что маленькие дети подвергаются более высокому риску, чем взрослые», — сказала она.

Меркадо говорит, что Эбола поражает детей совсем не так, как взрослых. Следовательно, они нуждаются в специализированной помощи, как с медицинской, так и с психологической точек зрения.

Она отметила, что дети, инфицированные вирусом Эбола, получают те же лекарства, что и взрослые, но им требуются меньшие дозы. Они также нуждаются в лечении диареи, кишечных паразитов и специальном питании.

Меркадо заявила, что дети, разлученные со своими родителями или осиротевшие от лихорадки Эбола, нуждаются в более длительной психосоциальной поддержке, чтобы помочь им преодолеть потерю.