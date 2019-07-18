Курган, , 08:18 — REGNUM

В Курганской области создан единый реестр нуждающихся в благотворительной помощи людей. На сегодняшний день в него входят 670 семей или 2183 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В реестр вошли инвалиды, многодетные семьи, а также люди, воспитывающие детей-инвалидов. Это совместная работа управления соцзащиты населения Зауралья с благотворительными организациями. Реестр в 2019 году позволил оказать благотворительную помощь 31 пострадавшему от майских пожаров.

На данный момент на сайте главного управления социальной защиты населения Курганской области в разделе «Твори добро» размещена информация о нескольких детях, каждому из которых, несмотря на юный возраст, уже пришлось много пережить. Им нужна поддержка.

К примеру, девочке Насте необходимо 20 тыс. рублей для пошива кадетской формы, а мальчику Косте — более двух миллионов рублей на лечение редкого генетического заболевания.

Каждый может попытаться сделать жизнь этих детей чуть легче, чуть счастливее, добавить в неё ярких красок.