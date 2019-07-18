Барнаул, , 08:10 — REGNUM

Вот уже неделю жители города Камня-на-Оби пытаются привыкнуть к новому маршруту пассажирского транспорта в центре города. Как сообщают сегодня, 18 июля, «Каменские известия», из-за ужасающего состояния улицы Пушкина, являющейся одной из центральных в городе, каменское автотранспортное предприятие изменило движение сразу нескольких маршрутов: № 3, № 3″А», 5, 7. Теперь данные автобусы от переулка Дружбы двигаются не по ул. Пушкина, а по ул. Комсомольской.

«Продолжать «разбивать» и без того ветхий автопарк предприятия мы не будем. Как только проблемный участок будет отремонтирован, возобновим движение по привычному маршруту», — заявил директор Каменского ПАТП Сергей Кузнецов.

По данным каменских журналистов, попытки отремонтировать ужасную дорогу предпринимались год назад, но утрамбовка огромных дыр асфальтовой крошкой, смешанной с битумом, продержалась лишь до первого дождя. В 2019 году запланирован капитальный ремонт части улицы Пушкина.

Напомним, в июне родина прославленного кинорежиссёра Ивана Пырьева «прославилась» вызывающей клумбой: вместо газонной травы и цветов в центре Камня-на-Оби случайно вырастили коноплю.

Читайте также: «Комфортная среда»: клумбу в центре Камня-на-Оби засадили коноплей