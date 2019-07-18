Ниамей, , 08:01 — REGNUM

В то время как вырубка лесов опустошила многие африканские страны, в западноафриканской стране Нигер за последние десятилетия появилось более 200 миллионов новых деревьев. Деревья в основном местные, известные как гао, не были высажены. Вместо этого уже растущие гао защищают нигерийские фермеры, которые поняли, что деревья необходимы для сельского хозяйства и кормления животных, передает VOA Africa.

Ибрагим Омар сказал, что такие нигерийские фермеры, как и он, начали замечать несколько десятилетий назад, что они получают хорошую урожайность от культур, высаженных под деревом африканской акации, известной среди местных жителей как гао.

Омар сказал, что гао — очень важное дерево для фермеров. Людям нравится видеть его на их полях и в садах, потому что с этим деревом в их саду хорошо растет то, что они сеют. Владельцы крупного рогатого скота, такие как Исмаила Моду, также обнаружили, что их животные могут есть листья и плоды дерева.

Поэтому вместо того, чтобы рубить деревья гао для дров, фермеры и скотоводы стали их защищать.

Дерево гао — единственное дерево, которое произрастает в течение восьмимесячного сухого сезона в Нигере.

Защищая дерево гао, фермеры и скотоводы Нигера не только увеличили свое производство, но и значительно расширили зеленые зоны страны и оттеснили вторгающуюся пустыню.

В результате на сегодняшний день в Нигере на 200 миллионов больше деревьев, чем три десятилетия назад, считают эксперты.

Абассе Tугиани, эксперт по лесоводству в Национальном институте агрономических исследований Нигера, сказал, что усилия Нигера по озеленению более пяти миллионов гектаров вдохновили соседние страны, такие как Буркина-Фасо, Мали, Нигерию, которые привезли бедных фермеров в Нигер на обучение охране деревьев.