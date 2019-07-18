Москва, , 07:55 — REGNUM

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я зашла просто посмотреть комментарии, о чем весь шум… И зависла. Я понимаю, почему нас не победить! А самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т. д.», — написала Гамова.

https://www.instagram.com/p/B0Bhw3IHy6x/

Ранее русскоязычные пользователи Instagram оставили на странице американской певицы Леди Гаги множество комментариев. Первоначально они касались ее отношений с актёром Брэдли Купером, мужем российской модели Ирины Шейк.

Позднее это переросло во флешмоб, и пользователи в комментариях стали делиться рецептами и шутить.

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