Москва, , 07:37 — REGNUM

Электронный паспорт гражданина России станет сочетанием пластикового носителя и мобильного приложения, заявил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов 17 июля на брифинге после специального совещания у премьер-министра РФ.

По его словам, специальное приложение «Мой паспорт» позволит совершать множество операций, так как электронный паспорт будет содержать данные миграционного учета, водительских прав, СНИЛС, ИНН и другую информацию.

Акимов также остановился на вопросе защищенности электронного документа. В частности, на паспорте будет размещено голографическое изображение с QR-кодом и российской криптографией. Подделать документ будет гораздо сложнее, чем бумажный носитель, отметил заместитель премьер-министра.

Электронные паспорта в Москве начнут выдавать уже в 2020 году — пилотный проект стартует в столице России. На первоначальном этапе московские власти организую более 1 тыс. пунктов выдачи. В будущем их количество планируется увеличить втрое. Выпуск же паспортов старого образца планируется прекратить в 2022 году.

Акимов добавил, что власти не будут принудительно заставлять граждан переходить на новые паспорта. «Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в этом электронном мире», — сказал зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2019 года состоялось специальное совещание по вопросу внедрения электронного удостоверения личности во главе с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. По его словам, Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году.

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