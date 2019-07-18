Детмольд, , 07:29 — REGNUM

17 июля суд в немецком Детмольде вынес первый приговор по делу о банде педофилов, действовавших в городе Люгде (Северный-Рейн — Вестфалия), передает канал n-tv.

49-летний Хайко Ф. приговорен к двум годам лишения свободы условно и к прохождению обязательной терапии. В суде было доказано, что Ф. сам лично не надругался ни над одним из детей, но присутствовал при совершении преступлений удаленно, при помощи веб-камеры, а также давал инструкции. Хайко Ф. хранил дома детскую порнографию — около 11 тыс. видеозаписей и 31 тыс. фотографий. Осужденный плакал в зале суда и соглашался со словами судьи. Психиатры не обнаружили у обвиняемого патологической сексуальности, тем не менее, настояли на терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала судебного процесса на скамье подсудимых находятся трое мужчин. Им вменяют в вину в общей сложности тысячу отдельных преступлений, в том числе производство детской порнографии и сексуальные надругательства над сорока детьми. Самой младшей жертве едва исполнилось четыре года.

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